Analyse: Signify ziet licht aan het eind van de tunnel

Door Vian Schouten

Met slimme apps kunnen de lichten in het hele huis bediend worden.

Signify gaat door een donkere periode. Beleggers schrokken van tegenvallende cijfers van het verlichtingsbedrijf. De onderneming met een beursnotering in de Midkap sprak van een ’aanhoudend zwakke vraag’ van consumenten, en het aandeel werd fors lager gezet. Het is afwachten of Signify zijn naar beneden bijgestelde verwachtingen voor dit jaar gaat halen.