EU positief over Franse begrotingsplannen

,,Frankrijk heeft een enorme inspanning geleverd om zijn overheidsfinanciën op orde te brengen'' zei Rehn. ,,Deze ontwerpbegroting wordt gekenmerkt door verantwoordelijk en prudent beleid.'' De Finse eurocommissaris prees vooral de realistische aannames voor de economische groei waarop de plannen volgens hem zijn gebaseerd.

De Franse begroting voorziet in in 15 miljard euro aan bezuinigingen en 3 miljard euro aan lastenverzwaringen, die vooral huishoudens zullen gaan voelen. Het begrotingstekort daalt van 4,1 procent dit jaar naar 3,6 procent in 2014. Dat is nog wel boven de Europese norm van 3 procent, maar daarvoor hebben de Fransen dispensatie gekregen van de EU.