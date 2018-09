Curatoren Oad hopen op overname of doorstart

De zegsman geeft aan dat er nog geen concrete interesse voor een overname van Oad is getoond. ,,Alle berichten daarover zijn vooralsnog pure speculatie.''

De rechtbank in Almelo sprak woensdag het faillissement uit over Oad. De onderneming kwam naar eigen zeggen in de problemen het slechte economische klimaat en de teruglopende omzetten in de reisbranche.