'Detailhandel krimpt in 2014 verder'

Vooral detailhandelsbedrijven in de non-food, zoals meubelzaken, elektronicawinkels en modezaken, krijgen het opnieuw moeilijk. Zij zien de verkopen volgend jaar met gemiddeld 4 procent teruglopen. ,,Daarentegen zullen internetwinkels ook in 2014 met kracht doorgroeien'', stellen de onderzoekers. Hier wordt een groei van 7 procent voorzien.

In totaal groeit het midden- en kleinbedrijf in 2014 naar verwachting met 0,75 procent. De groei krijgt volgens de onderzoekers vooral een impuls van bedrijven die afhankelijk zijn van de export. Dat zijn sectoren als de metaalindustrie, de chemische sector en de groothandel. De groei van deze sectoren komt volgend jaar naar verwachting uit tussen de 2 en 3 procent.

Het Nederlandse bedrijfsleven kan volgens Panteia/EIM volgend jaar profiteren van de aantrekkende Europese economie en een herstel van de woningmarkt. Het voorzichtige herstel is echter onvoldoende om voor meer werkgelegenheid te zorgen. Per saldo zullen er volgend jaar 30.000 werknemers in het mkb hun baan verliezen, denken de onderzoekers.