Dure spullen in de tas? Nooit verderop gaan zwemmen in zee

Amsterdam - Een man die dacht dat hij zijn tas met daarin een dure zonnebril, horloge en contant geld in handdoeken gewikkeld en verstopt onder een strandbed wel even kon achterlaten toen hij op Curaçao eventjes ging zwemmen, krijgt geen cent nu al die spullen gestolen zijn. Zijn reisverzekeraar Achmea vindt dat de man onvoorzichtig is geweest, en krijgt gelijk bij klachteninstituut Kifid.