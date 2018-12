Jeugdcampagne Randstad gaat laatste week in

,,We hebben nog steeds de ambitie om de 10.000 jongeren te gaan halen'', benadrukt een woordvoerster van Randstad. ,,Maar makkelijk is het natuurlijk niet'', zegt ze. ,,Jeugdwerkloosheid is niet voor niets een groot probleem.''

Ook in de laatste week zal er een campagnebus door het land rijden om het plan om de jeugdwerkloosheid aan te pakken onder de aandacht te brengen. ,,Iedere jongere die we kunnen helpen is er één. Het is heel belangrijk dat jongeren aan het begin van hun carriere werkervaring kunnen opdoen'', aldus de zegsvrouw.