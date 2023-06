Start rechtszaak vanwege klachten na coronavaccin

De vrouw wil anoniem blijven en wordt vertegenwoordigd door het advocatenkantoor Rogert & Ulbrich. Dat eist minstens €150.000 schadevergoeding voor de lichamelijke klachten van de vrouw - pijn, vermoeidheid, zwellingen en slaapproblemen - en voor de materiële schade die zij zegt te hebben geleden.

Duitsland kent, net als veel andere landen, een schadefonds voor mensen die onverwacht klachten krijgen na een vaccinatie. Maar het staat iedereen vrij om daarnaast ook een individuele klacht in te dienen tegen de betrokken fabrikant.

Honderden zaken

Volgens Tobias Ulbrich, de advocaat van de vrouw, zullen er na deze eerste zaak rondom het coronavaccin nog veel meer volgen, omdat zich zo’n 250 mensen bij zijn kantoor hebben gemeld en bij een ander kantoor nog eens honderd.

BioNTech, dat zijn vaccin samen met Pfizer ontwikkelde, wijst de klachten van de vrouw van de hand. Het bedrijf zegt dat zeer goed onderzocht is of de risico’s van het vaccin opwogen tegen de nadelen voordat het op de markt werd gebracht. In totaal hebben 1,5 miljard mensen het BioNTech-vaccin gekregen, waaronder meer dan 64 miljoen Duitsers.

Ontstekingen

Het Europese Medicijn Agentschap (EMA) noemt het vaccin van BioNTech en Pfizer veilig, maar voegt eraan toe dat er een zeer kleine kans bestaat op ontstekingen aan het hart. Meestal overkwam dat jonge mannen. Volgens het agentschap heeft het vaccin wereldwijd bijna 20 miljoen levens gered.