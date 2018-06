Chinese corruptiebeschuldiging Nutricia

Het is al de tweede keer in korte tijd dat Danone in China beschuldigd wordt van corruptie. Ook de babymelktak Dumex zou ziekenhuispersoneel hebben omgekocht. Een onderzoek hiernaar loopt nog. Daarnaast werd Danone eerder dit jaar gedwongen om de prijs van melkpoeder in China fors te verlagen, na een veroordeling wegens verboden prijsafspraken met andere fabrikanten.

