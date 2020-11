Nikkei sluit sterke beursmaand lager af

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,8 procent in de min op 26.433,62 punten. De Japanse hoofdindex won in november 15 procent, mede dankzij de positieve ontwikkelingen rond de coronavaccins, en kende daarmee de beste beursmaand sinds januari 1994. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse winkelverkopen in oktober met 6,4 procent op jaarbasis zijn gestegen. Het cijfer lag in lijn met de verwachtingen van economen. Bij de bedrijven verloor ANA Holdings 0,9 procent. De door de coronacrisis geplaagde Japanse luchtvaartmaatschappij wil 3,2 miljard dollar ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent in de plus. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de bedrijvigheid in de omvangrijke industrie van het land in november sterker dan verwacht is toegenomen. Het was de negende maand op rij van groei in de industrie, waarmee China een sterk herstel laat zien van de coronacrisis. In Hongkong verloor de Hang Seng-index 1,1 procent en de Kospi in Seoul daalde 0,9 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney zakte 1,3 procent. In India hadden beleggers een vrije dag.