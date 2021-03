Rabobank voorziet veel sterkere stijging van huizenprijzen

De kenners van de bank verwachten dat huizen dit jaar 8 procent duurder worden. Voor 2022 voorzien zij vervolgens een huizenprijsstijging van gemiddeld 4 procent. Eind vorig jaar hield Rabobank het nog op een gemiddelde huizenprijsgroei van respectievelijk 5,5 procent en 2,5 procent.

Woningmarkteconoom Carola de Groot verwijst in een verklaring onder meer naar het beeld voor de arbeidsmarkt, dat van invloed is op de ontwikkelingen op de woningmarkt. „Vooral de werkloosheid loopt naar verwachting minder op dan eerder voorzien. Daarnaast speelt de aanhoudende krapte op de woningmarkt een rol in de opwaartse prijsontwikkeling. Bovendien zijn de financieringsmogelijkheden van potentiële huizenkopers momenteel erg gunstig.”

Overdrachtsbelasting

Wat ook meespeelt is dat de huizenprijzen in januari flink zijn gestegen. Ook het aantal verkochte huizen nam in januari een vlucht. „Dit heeft vermoedelijk te maken met het schrappen van de overdrachtsbelasting voor huizenkopers jonger dan 35 jaar per 1 januari 2021”, zegt De Groot. „Jongvolwassenen die in de tweede helft van 2020 het koopcontract ondertekenden, hebben waarschijnlijk de overdracht massaal over de jaarwisseling heen getild om op die manier de overdrachtsbelasting te omzeilen.”

De huizenprijzen in Nederland zitten al een tijdje fors in de lift. Kopers bieden flink tegen elkaar op en starters hebben grote moeite om nog een huis te bemachtigen. Deskundigen waarschuwen al langer dat er veel meer huizen bijgebouwd moeten worden om het woningtekort aan te pakken.

Gebrek

Het aantal verkochte huizen zakt komende tijd naar verwachting wel wat in, voorspelt De Groot. „Vorig jaar wisselden nog 236.000 huizen van eigenaar en voor dit jaar verwachten we zo’n 220.000 verkopen gevolgd door 210.000 in 2022. Dit lagere aantal verkopen komt niet zozeer door een verminderde vraag naar koophuizen, maar simpelweg door een gebrek aan beschikbare huizen doordat er te weinig wordt gebouwd.”

Niet alle deskundigen denken hetzelfde over hoe de woningmarkt zich komende tijd zal ontwikkelen. Economen van ING zeiden vorige maand nog dat de huizenprijzen toch echt een keer licht zullen dalen. Volgens de voorspellingen van ING vlakt de stijging van de prijzen in de eerste helft van dit jaar waarschijnlijk af. Hierna zou een „milde daling” volgen die tot begin 2022 voortduurt. Op het laagste punt zouden de huizenprijzen gemiddeld zo’n 2,5 procent lager liggen dan de prijspiek van dit jaar. Maar ook bij ING gaat men ervan uit dat de huizenprijzen op jaarbasis wel duidelijk boven het gemiddelde van 2020 zullen uitkomen.