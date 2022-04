Wacht ons nieuw vrachtinfarct met vertragingen in Chinese havens?

Binnenland

Schip gekapseisd bij Maeslantkering, bemanningslid vermoedelijk overleden

Op de Nieuwe Waterweg in de buurt van de Maeslantkering is donderdag een binnenvaartschip gekapseisd. Duikers zochten tot in de nacht van donderdag op vrijdag naar een vermiste opvarende van het schip, maar deze zoektocht leverde niets op. Het vermiste bemanningslid is vermoedelijk niet meer in leve...