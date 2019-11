'AbbVie wil 28 miljard met obligaties'

Het farmaciebedrijf kondigde eerder dit jaar aan Allergan te willen overnemen in een deal ter waarde van circa 63 miljard dollar. Momenteel zou AbbVie de interesse in de markt voor de obligaties aan het peilen zijn en mogelijk kan volgende week een bekendmaking naar buiten komen. Het zou gaan om leningen met verschillende looptijden. De veiling wordt begeleid door de banken Morgan Stanley, BofA Securities en Barclays, aldus de ingewijden.

De grootste obligatie-uitgifte door een bedrijf in de VS ooit is die van telecomconcern Verizon Communications in 2013 ter waarde van 49 miljard dollar.