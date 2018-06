VMG roept aandeelhouders bijeen

Het bedrijf maakte begin juli bekend een voorlopige overnameovereenkomst te hebben getekend met Inverko Polymers, een kunststofafvalrecycler die gevestigd is in Leek. Inmiddels is dat akkoord definitief. De agenda voor de buitengewone aandeelhoudersvergadering zal uiterlijk op 4 oktober worden gepubliceerd.

VMG betaalt de overnamesom aan de Inverko-eigenaar Henk Alssema deels in contanten (1,2 miljoen euro) en deels in nieuwe aandelen VMG (23.750.000), zo gaf het dinsdag aan. VMG zal de cashbetaling financieren uit een nieuwe faciliteit, die wordt verstrekt door een in Nederland gevestigde financiële instelling.

Nieuwe aandelen

Ook zal het bedrijf nieuwe aandelen uitgeven tegen een prijs van 0,20 euro per stuk. Op 80 procent van deze aandelen rust een lock-up tot en met het publicatiemoment van de jaarcijfers 2014.

Over de eerste 7 maanden van 2013 heeft Inverko Polymers een omzet gerealiseerd van 8,8 miljoen euro. VMG en Inverko Polymers zijn van plan om de overname met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 te effectueren. Als gevolg van deze overname met terugwerkende kracht zal VMG circa 4 miljoen extra aandelen uitgeven aan Alssema.

Aandelenkapitaal

,,Na de emissies zal het aandelenkapitaal van VMG stijgen tot circa 54.238.943 aandelen, waarvan Alssema 51,16 procent zal houden'', aldus VMG.

Het bedrijf stelt ook voor zijn naam te wijzigen in Inverko en Alssema te benoemen als topman. Ron van Veldhoven, de huidige topman van VMG, zal in het bestuur de functie van operationeel directeur gaan vervullen. De samenstelling van de raad van commissarissen blijft vooralsnog ongewijzigd.