Column: nieuw kabinet moet economie aanjagen

Deze haast is geboden omdat door verschillende ontwikkelingen de Nederlandse economie, maar ook onze welvaart wordt bedreigd. Het is gebruikelijk dat bij de formatie van een nieuw kabinet alle relevante gegevens over onze economie op tafel komen te liggen. Daartoe behoren ook een analyse van de economische positie van Nederland ten opzichte van andere EU-landen en prognoses over onze toekomstige economische groei en de rijksbegroting.

Optimisme

Het valt ons op dat bij de meeste politieke partijen, maar ook in kringen van economen, nog steeds de gedachte leeft dat Nederland, ook Europees gezien, een sterke economie heeft en dat we ons weinig zorgen hoeven te maken over onze toekomst. Daarbij wordt er ook van uitgegaan dat de Nederlandse economie de komende jaren weer stevig zal groeien en dat we over gezonde overheidsfinanciën beschikken die dat mogelijk maken.

Vooruitlopend op de gegevens, analyses en becijferingen over Nederland die straks bij de formatie van een nieuw kabinet op tafel komen te liggen, verwachten wij dat dit dossier duidelijk zal maken dat Nederland zich wél zorgen moet maken. Hierna sommen we een aantal ‘zorgpunten’ op. Omdat veel partijen in hun verkiezingsprogramma’s, vooral de linkse, menen dat er voldoende middelen zijn voor extra overheidsuitgaven, beginnen we met de gezondheid van de Nederlandse overheidsfinanciën.

Financiën

Recent hebben ambtelijke begrotingsexperts deze financiële gezondheid getoetst. De harde conclusie: een nieuw kabinet heeft geen ruimte om ten opzichte van de huidige situatie extra overheidsuitgaven te doen. De experts becijferen ook dat nieuwe uitgaven alleen verantwoord zijn als deze gefinancierd worden met bezuinigingen op andere overheidsuitgaven. Ze hebben nog geen rekening gehouden met het feit dat Rutte 3 inmiddels maandelijks miljarden uitgeeft om onze economie overeind te houden en dat een nieuw kabinet te maken krijgt met een oplopend begrotingstekort en een staatsschuld. We merken op dat voor overheidsinvesteringen wel geleend zou kunnen worden.

Protectie

In politiek Den Haag wordt nog steeds geen rekening gehouden met internationale ontwikkelingen, waardoor de groei van onze economie en werkgelegenheid klappen krijgen. Deze week publiceerde DNB een studie naar de gevolgen voor Nederland van de groeiende internationale trend van protectionisme. Steeds meer landen menen dat de voordelen van vrijhandel voor hun land per saldo niet opwegen tegen de nadelen. Daarom nemen ze protectionistische maatregelen, zoals het heffen van belastingen over importen, het beperken van handelsstromen, maar ook het bevoordelen van eigen bedrijven en burgers. Daarnaast proberen veel landen, ook binnen de EU, hun eigen economie te versterken met een actieve werving van internationale techbedrijven en slimme start-ups en scale-ups. Ze bieden deze bedrijven onder meer belastingverlagingen en investeringssubsidies. Nederlands zit hier in de achterhoede en verliest daardoor bedrijven. We zien ook dat landen en bedrijven, mede als gevolg van de coronacris, goederen en diensten dichter bij huis gaan betrekken.

Waarschuwing

Vooral handelslanden, zoals Nederland, worden daardoor zwaar getroffen. Ruim een derde van onze nationale economie (bbp) wordt verdiend met de uitvoer van diensten en goederen. Daarmee is onze export goed voor 2,4 miljoen voltijdsbanen. De Nederlandsche bank waarschuwt dat bovenvermelde ontwikkelingen Nederland economische groei en werkgelegenheid gaan kosten. Om onze welvaart ook in de toekomst overeind te kunnen houden, heeft Nederland volgens deze studie niet minder, maar meer Europa nodig. Een verdere integratie van de Europese markt is van groot belang voor de Nederlandse economie. Deze beschermt tegen de negatieve effecten van protectionisme. Met deze analyse zijn wij het eens, maar bij de formatie zal de opstelling van een nieuw kabinet ten opzichte van de EU zeker discussie oproepen.

Een sterke economie?

Vooral de afgelopen jaren behoorde Nederland tot de Europese landen met de sterkste economie. Ook op belangrijke internationale ranglijsten op het terrein van concurrentiekracht, innovaties, handelspositie, bedrijfsklimaat en onderwijs stond ons land veelal in de kopgroep. Dit mooie beeld wordt in de Haagse politiek nog steeds gekoesterd, maar de formatie is een goed moment om dit te toetsen aan de werkelijkheid. Zo is Nederland op verschillende ranglijsten gedaald. Recente OESO-cijfers laten ook zien dat wij internationaal tot de landen behoren met de hoogste lastendruk op arbeid. Daarnaast moeten we ons zorgen maken over ons internationale bedrijfsvestigingsklimaat. Dit is minder aantrekkelijk geworden door: hoge werkgeverslasten, fiscale verslechteringen, een gebrek aan personeel met een technische achtergrond, een toegenomen politieke vijandigheid tegenover het bedrijfsleven en meer overheidsbureaucratie.

Voor de groei, banen en welvaart heeft Nederland slimme internationale bedrijven, vooral op het terrein van technologie nodig, maar ook creatieve nieuwe startende ondernemers. Door een verslechtering van ons bedrijfsklimaat kiezen bedrijven maar ook investeerders vaker dan voorheen voor andere EU-landen die een aantrekkelijker klimaat aanbieden. Dat gaat Nederland bedrijven en werkgelegenheid kosten

Formatie

Nederland heeft na de verkiezingen een kabinet nodig dat snel maatregelen treft om onze economie aan te jagen. Daarvoor zijn partijen nodig die eensgezind gaan werken aan het herstel van onze economie en deze aanjagen richting de toekomst. Deze wordt internationaal vooral gekenmerkt door klimaatverandering en het beleid om de opwarming van onze aardbol effectief aan te pakken. Het nieuwe kabinet en ons bedrijfsleven moeten daarbij vooroplopen. En dat geldt ook voor maatregelen die innovaties en technologische vooruitgang bevorderen, zoals in deze krant werd bepleit door Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter van de technologische industrie FME.

Voor een breed draagvlak voor het toekomstige beleid, en dat is gezien de waslijst aan problemen hard nodig, zou het verstandig zijn een polderakkoord met de sociale partners te sluiten. De geschiedenis heeft geleerd dat zo’n akkoord succesvol kan zijn.