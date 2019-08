Powell: meer bewijs van wereldwijde economische vertraging

„Onzekerheid over het handelsbeleid lijkt een rol te spelen in de wereldwijde vertraging en in de zwakke productie- en kapitaaluitgaven in de VS”, aldus Powell. „We zullen op gepaste wijze optreden om de economische groei te ondersteunen, met een sterke arbeidsmarkt en inflatie in de buurt van de doelstelling van 2 procent”, voegde hij daaraan toe.

Powell benadrukte verder dat de banengroei en de stijgende lonen in de VS een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de consumentenbestedingen.