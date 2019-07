Winst Aperam daalt in zwakkere staalmarkt

Zijn ebitda kwam over het tweede kwartaal uit op €95 miljoen. Vooraf rekenden marktvorsers gemiddeld op een bedrijfsresultaat van €102 miljoen voor de leverancier aan auto- en vliegtuigbouwers.

Over het eerste halfjaar meldde Aperam een ebitdatotaal van €176 miljoen, 40% minder op jaarbasis vergeleken. Dat halfjaarresultaat met flinke nettowinstdaling meldde Aperam woensdag voorbeurs. In Europa is sprake van een „significant lagere vraag.”

Zijn verkopen gingen over de eerste zes maanden omhoog naar €2,27 miljard, dat was €2,43 miljard in die periode in 2018. De kwartaalschuld liep op naar €176 miljoen, tegenover €106 miljoen eind maart.

"Aperam achteruit in zwakkere markt met tegenvallers"

Dit vindt DFT-verslaggever Theo Besteman.

„De staalmaker kan niet aan de verwachtingen voldoen. De handelsoorlog met afname van bestellingen uit de autosector treft Aperam, dat al meeveerde met de afkoeling in de markt. De productiedaling, lagere winst, oplopende schuld, extra kosten in Brazilië en zwak vooruitzicht voor het lopende kwartaal werpen hun schaduw vooruit voor een matig jaar.”

Topman Timoteo Di Maulo prees de operationele prestaties, maar meldde in het derde kwartaal te moeten werken met de gebruikelijke seizoenszwakte, stijgende importen en afnemende vraag bij lage internationale prijzen.

Winstdaling zet door

Netto blijft er in het tweede kwartaal €57 miljoen over, tegen €80 miljoen vorig jaar.

In de eerste drie maanden resteerde voor het bedrijf uit Luxemburg netto €25 miljoen, vergeleken met €49 miljoen in het laatste kwartaal van 2018.

Aperam werkt in een staalmarkt die verstrikt is geraakt in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten, Europa en China, regio’s die elkaar importheffingen op staal opleggen.

Di Maulo meldde woensdag dat de maatregelen van de Europese Commissie om de staalmakers te beschermen nog weinig uithalen. Hij sprak van „extreme druk op de prijzen”: bij stijgende importquota’s is er afnemende vraag.

Europa moet vooral het goedkope staal vanuit Indonesië naar Europa aanpakken, waarschuwde de Aperam-voorman.

In het eerste kwartaal van dit jaar vergrootte het staalbedrijf de productie met 4,4% op kwartaalbasis tot 501.000 ton. Ceo Di Maulo klaagde toen ook over een zwakke markt in Europa vanwege de „importstroom.” De productie is in het tweede kwartaal 7% gezakt.

De op vijf na grootste roestvaststaalproducent ter wereld meldde bij het eerste kwartaalrapport uit te kunnen gaan van een hoger resultaat. Woensdag bleek uit een consensus van schattingen van alle analisten dat zij gemiddeld die trend omhoog ondersteunden, met geschat €102 miljoen als ebitda.

Slapte Europa, meer kosten Brazilië

Het bedrijf met wereldwijd zes productielijnen, waaronder een in België, heeft een capaciteit van 2,5 miljoen roestvrijstaal. Het werd in januari 2011 afgezonderd van Arcelor Mittal. Over heel 2018 boekte Aperam €4,68 miljard omzet.

Volgens zakenbank Jefferies profiteert Aperam doorgaans van zijn Braziliaanse markt, als tegenwicht voor de slappere Europese markt. Di Maulo meldde afgelopen kwartaal extra kosten in Brazilië te hebben gemaakt, terwijl de Europese markt verder verslapte.

Jefferies verlaagde half juli zijn koersdoel voor Aperam, van €35,00 naar €31,00 per aandeel, bij een ongewijzigd koopadvies. Het voorziet meer margedruk in de hele staalindustrie, veroorzaakt door hoge prijzen voor ijzererts en een minder vraag naar staal. ING halveerde begin juni zijn koersdoel, van €50,00 naar €25,00.

Eind juni werd het programma voor inkoop door Aperam van eigen aandelen ter waarde van bijna €93 miljoen afgerond.

