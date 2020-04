Apple boekt hogere omzet ondanks coronacrisis

Ⓒ EPA

Cupertino - Techreus Apple heeft in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar meer omzet geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijf ontkwam daarmee aan grote negatieve gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus in eerst China en later in de periode in Europa en de Verenigde Staten. De winst daalde wel licht.