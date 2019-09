Consumentenbond wil verbod op negatieve spaarrente

De Consumentenbond wijst naar België, waar een wettelijk minimum is van 0,11% voor de spaarrente van particulieren. En ook Duitsland doet nu onderzoek naar zo’n verbod op spaargeld tot €100.000. „Dat lijkt me ook voor ons helemaal geen slecht idee”, zegt Sandra Molenaar, directeur van de bond.

Volgens een peiling van de Consumentenbond onder 7000 leden van zijn panel, zouden spaarders in beweging komen als de rente onder nul gaat. Bijna een kwart zou op zoek gaan naar een bank waar nog wel een beetje rente wordt betaald. En één op de vijf mensen zou het geld weg willen halen om thuis te bewaren.

Hypotheek

Nog eens ruim 10% overweegt te gaan beleggen en ook het aflossen van de hypotheek is een populaire optie. Slechts 16% zegt ook bij negatieve rente het geld gewoon op de spaarrekening te laten staan.

„De poll laat zien dat consumenten niet bereid zijn om te betalen voor het bewaren van hun spaargeld. Een belangrijk signaal voor de banken”, zegt Molenaar. Ze raadt consumenten wel af het geld onder de matras of in een oude sok te stoppen: „Onze economie is helemaal niet ingesteld op zo veel cash en bovendien is het hartstikke riskant om zo veel geld in huis te hebben.”