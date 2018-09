Transactietaks wordt wespennest

De juridische dienst van de Europese raad, die advies geeft aan de Europese ministers van financiën, kwam twee weken geleden met een vernietigend rapport. De transactietaks, een belasting die elf EU-lidstaten willen invoeren op financiële transacties, zou in strijd zijn met het Europees belastingrecht en zelfs ingaan tegen het vrij verkeer van goederen en diensten, een Europees grondbeginsel. Waar tegenstanders direct al juichten dat dit het einde zou betekenen van de omstreden transactietaks, was de ongezouten kritiek voor Eurocommissaris Algirdas Semeta (begroting) geen reden om in te binden. Volgens hem was er hooguit sprake van een misverstand, en is er dus geen reden om de het voorstel aan te passen.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik