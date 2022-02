Man eerder van zwarte lijst af ondanks geknoei met bankafschrift

Financieel

Justitie valt binnen bij echtpaar in New York: beslag op $3,6 miljard aan bitcoins

Het Openbaar Ministerie in New York heeft beslag gelegd op $3,6 miljard aan cryptomunten. Twee verdachten, een echtpaar uit New York, werden dinsdag gearresteerd op beschuldiging van witwassen van de bitcoins, gestolen bij een digitale inbraak op handelsplatform Bitfinex in 2016.