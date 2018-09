Hal neemt rest Gispen over

Hal had al een belang van 49 procent in Gispen, sinds eind december 2010. De investeringsmaatschappij heeft nu overeenstemming bereikt met de twee directeur-aandeelhouders van Gispen over het resterende belang van 51 procent. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Gispen realiseerde in 2012 een omzet van 71 miljoen euro en heeft verkoop- en productievestigingen in de Benelux en China.

Hal heeft via Stonehaven Holding ook een meerderheidsbelang in Koninklijke Ahrend. Ook Gispen wordt opgenomen in Stonehaven. ,,Ahrend en Gispen zullen de markt zelfstandig blijven bewerken en er wordt, voor wat betreft de fabrieken, supply chain management en administratieve back-offices, geen integratie voorzien'', aldus Hal. Van de opname van Gispen binnen Stonehaven worden geen personele consequenties verwacht.