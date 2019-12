Ondernemers: uitslag Groot-Brittannië geeft even rust

Het is volgens de organisaties nog te vroeg om te juichen. Na een brexit beginnen namelijk de onderhandelingen met de Europese Unie over de toekomstige handelsrelatie met Groot-Brittannië. Johnson had beloofd om dat in 2020 al af te ronden. De ondernemers benadrukken dat er wat hen betreft snel een akkoord moeten komen over hun toekomstige handelsrelatie.

De ondernemers pleiten er verder voor dat de onderhandelingen over de nieuwe handelsrelatie niet „te overhaast” gebeuren. Het is vooral belangrijk dat er „een zo soepel mogelijke handels- en investeringsrelatie met de Britten volgt.” Nederlandse bedrijven hebben namelijk al heel lang belangrijke handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk.