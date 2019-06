’Minimumuurtarief €16 is te laag’

„Voor dit bedrag kan een zzp’er geen pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Laat staan buffers opbouwen en eigen bedrijfsmiddelen aanschaffen”, aldus Van Wijngaarden.

„Hiermee normaliseer je zwak ondernemerschap en kweek je een categorie ’B-werknemers’: werknemers zonder ontslagbescherming, loondoorbetaling bij ziekte, pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze €16 lost dus niets op. Dit bedrag moet hoger. Per sector moet worden bepaald wat een realistisch minimumtarief is.”

Nederlandse zelfstandigen moeten voortaan een minimumuurtarief van €16 per uur betaald krijgen. Dat tarief gaat per 2021 in. Daarover heeft het kabinet een akkoord bereikt, zo bevestigen bronnen aan de NOS.

"Te vaak is er sprake van schijnzelfstandigheid"

Bij €16 per uur zou een zelfstandige zonder personeel of zzp’er voldoende overhouden om van te kunnen leven en zich voldoende te kunnen verzekeren tegen onder andere arbeidsongeschiktheid.

Volgens van Wijngaarden kunnen mensen die voor zo’n laag tarief werkengeen zelfstandig ondernemer zijn. „Te vaak is er sprake van schijnzelfstandigheid: zzp’ers doen precies hetzelfde als werknemers, alleen hoeft de werkgever voor hen geen premies af te dragen, en geniet de zzp’er geen enkele bescherming bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag.”

De CNV-voorzitter vindt daarom dat het kabinet moet starten met het handhaven van de wet DBA. „Deze wet is drie jaar geleden in werking getreden, maar er is nooit gehandhaafd. Laat het kabinet hiermee beginnen en geen schijnoplossing bedenken voor dit schrijnende, maatschappelijke probleem waarbij werknemersrechten worden uitgehold.”

Nederland telde volgens de laatste telling 1,2 miljoen zelfstandigen zonder personeel en de groep groeit zeer snel. Van de 1,2 miljoen zelfstandigen zouden er nu 85.000 onder het voorgestelde uurtarief werken.

