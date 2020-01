Huren in vrije sector gaan niet meer zo hard omhoog als voorheen

-

Pararius keek hiervoor elk kwartaal naar de gemiddelde maandelijkse huurprijs per vierkante meter. Voor vrije sectorwoningen lag deze in de laatste periode van vorig jaar op 16,77 euro. De absolute huurprijs zou landelijk lager uitkomen als Amsterdam buiten beschouwing wordt gelaten. De hoofdstad is met een gemiddelde huurprijs van 23,68 euro per vierkante meter de duurste stad van Nederland.

Maar in Amsterdam lopen de prijzen de laatste tijd niet meer zo hard op als in de rest van het land. Vrije huurwoningen waren er afgelopen kwartaal nog ruim 3 procent duurder dan een jaar eerder. De prijzen in Bussum stegen met een toename van ruim 14 procent het hardst.

De woningmarkt lijkt al enkele kwartalen op rij in rustiger vaarwater te zijn gekomen, constateert Pararius-directeur Jasper de Groot. "Ter vergelijking: de gemiddelde landelijke prijsstijging in de vrije huursector komt niet hoger uit dan de maximaal mogelijke prijsstijging in de sociale huursector." Toch zijn de problemen in de vrije sector huurmarkt nog niet opgelost, benadrukt hij. "De vraag naar woningen wordt niet minder en het aanbod neemt niet snel genoeg toe."