Elon Musk verdedigt in rechtbank aankoop van SolarCity

In de Amerikaanse staat Delaware is de rechtszaak aangespannen door sommige aandeelhouders van Tesla die ontevreden zijn over de deal met SolarCity. Musk die het oplaadbedrijf bestemd voor elektrische wagens hielp opstarten en ook een groot belang had, wordt daarbij beschuldigd van belangenverstrengeling. Ook wijzen de Tesla-aandeelhouders, waaronder een aantal pensioenfondsen, er op dat het rendement van SolarCity tegenvalt.

Compensatie

Volgens de ’ontevreden’ aandeelhouders moet Musk, de op een na rijkste mens wereldwijd, als compensatie het gehele bedrag van de SolarCity-deal terugbetalen aan Tesla. De hoogste baas bij de elektrische autofabrikant benadrukte eerder nog dat de aankoop ’gerechtvaardigd’ was en goedgekeurd door het bestuur.

De rechtszaak zal in totaal twee weken gaan duren. De rechter moet daarna een uitspraak doen of de inlijving van SolarCity ’eerlijk’ was voor de aandeelhouders.

De broers Peter en Lydon Rive, neven van Musk, stonden aan de wieg van Solar City. In 2006 werd begonnen met de productie van zonnepanelen. Nu is het bedrijf een onderdeel van Tesla.

Ook in de cryptowereld heeft Musk zich bepaald niet geliefd gemaakt. Zijn eerdere tweets dat de relatie met de cryptomunt bekoeld is, zorgde voor een stroom aan verkooporders.

Daarnaast hebben diverse Tesla-rijders uit ons land zich verenigd. Zij willen een miljardenclaim gaan indienen vanwege het gebrek aan service en kwaliteit bij de elektrische autofabrikant.