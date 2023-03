Premium Het beste van De Telegraaf

Niet alles wat Hamers bij UBS aanraakte werd goud, ’opstappen nu logisch’

Door Vian Schouten

Ralph Hamers (staand) wenst zijn opvolger Sergio Ermotti succes. Links president-commissaris Colm Kelleher van UBS. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De ervaren Zwitser Sergio Ermotti moet de fusie tussen UBS en Credit Suisse in goede banen leiden. Ralph Hamers treedt terug en maakt plaats voor zijn voorganger. In zijn 2,5 jaar als ceo van UBS pompte de Nederlander de beurswaarde van UBS flink op, maar hij had niet in alles de gouden greep. Ermotti is volgens president-commissaris Colm Kelleher van UBS ’geschikter’ vanwege zijn specifieke ervaring. Een beursanalist van Morningstar noemt de wissel aan de top een verrassende maar wel logische stap.