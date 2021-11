Premium Het beste van De Telegraaf

Column: langdurig werklozen opgesloten in bijstand

Door Martin Visser

Er zitten 430.000 mensen in de bijstand. Ⓒ ANP/HH

Soms word je moedeloos van je eigen artikelen. Dat overkwam me toen ik me verdiepte in de bijstand. In de krant schrijven we voortdurend over de vele vacatures die er nu zijn. Over ondernemers die met hun handen in het haar zitten omdat ze van gekkigheid niet weten hoe ze aan personeel moeten komen. 327.000 openstaande vacatures zijn er nu. En volgens de statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bestaat het ’onbenut arbeidspotentieel’ uit circa 1 miljoen mensen.