Privégegevens jarenlang rondgestrooid

„Let op! Ga voorzichtig om met uw gegevens. Geef nooit uw persoonlijke of financiële gegevens af”, zo waarschuwt ABN Amro haar klanten op de website van de bank. En op het moment dat wij deze mededeling op abnamro.nl lezen, doet de bank zelf nou juist waar ze hun rekeninghouders op attenderen. In webadressen die worden aangemaakt als klanten internetbankieren, verschijnt volstrekt nodeloos persoonlijke informatie in de vorm van bankrekeningnummers.