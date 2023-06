Apple presenteert langverwachte mixed-realitybril

De aankondiging kwam aan het eind van de jaarlijkse presentatie tijdens ontwikkelaarsconferentie WorldWide Developer Conference (WWDC). Daarvoor gebruikte Apple-topman Tim Cook de legendarische spreuk ’One more thing’, die zijn voorganger Steve Jobs bijvoorbeeld gebruikte bij de introductie van de iPhone.

Bestaande toepassingen

De presentatie van de Vision Pro-bril richtte zich niet op AR, maar vooral op al bestaande toepassingen, als videobellen, bekijken van video’s of foto’s of zelfs surfen op het web. Daarbij worden zaken wel in de bestaande wereld geprojecteerd, maar niet op een manier waarbij de computerbeelden iets toevoegden aan de realiteit. Apple besteedde daarnaast veel tijd aan het tonen van de bril om films te kijken of spelletjes te spelen.

Ideeën over het gebruik van AR kwamen wel van Disney. Zo kwam topman Bob Iger van het entertainmentconcern laten zien dat zijn bedrijf denkt een interactieve kaart van Disneyland op je keukentafel te tonen, Mickey Mouse uit een poster op de muur te laten springen of een virtuele trein door je kamer te laten rijden. En Disney brengt zijn videostreamingdienst Disney+ naar de Vision Pro.

Opvallend

Opvallend aan de Apple-bril is verder dat aan de buitenkant de ogen van de drager te zien zijn. Zo kunnen andere mensen zien of je hen kan zien, of druk bezig bent met een app of film. In dat geval komt er een kleurrijke waas over dat scherm. Met dezelfde camera’s die de ogen in de gaten houden wordt de gebruiker herkend met irisherkenning. De Vision Pro komt begin 2024 beschikbaar in de Verenigde Staten en kost daar net geen 3500 dollar. Pas later komt de bril beschikbaar in andere landen.

Nieuwe software

Verder kondigde Apple ook nieuwe versies van zijn software voor onder meer de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch aan. De iPhone krijgt bijvoorbeeld vernieuwde apps om te bellen en berichten te sturen, de Mac krijgt widgets, net als de Apple Watch.

Ook kwam Apple met een nieuwe 15 inch MacBook Air en een versie van de Apple Studio-desktop computer met snellere chips. Die nieuwe, zelf ontworpen chips vormen ook de basis van de nieuwe Mac Pro-desktopcomputer. Die professionele computer was als enige nog niet voorzien van Apples eigen chips.