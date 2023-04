Chaotische vergadering ING door protesten klimaatactivisten

Er waren tientallen demonstranten van Milieudefensie en Extinction Rebellion bij de vergadering. Omdat zij aandelen ING hebben konden ze de bijeenkomst bijwonen. Er werden bijvoorbeeld leuzen geroepen, liedjes gezongen, op fluitjes gefloten en spandoeken omhooggehouden door de actievoerders. De politie deed aanhoudingen en beveiligers verwijderden actievoerders uit de zaal. Ook buiten het Muziekgebouw stonden activisten met spandoeken.

President-commissaris Hans Wijers van ING schorste de vergadering meerdere keren vanwege de onrust. De rust keerde geleidelijk terug toen de meeste activisten uit de zaal waren verwijderd, hoewel af en toe iemand nog lawaai maakte. Die personen werden vervolgens ook de zaal uitgehaald.

Het bestuur van ING besloot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in het Muziekgebouw aan 't IJ kort stil te leggen. Ⓒ ANP/HH

De vergadering liep door alle onderbrekingen wel behoorlijke vertraging op. Wijers erkende dat de bijeenkomst „best wel chaotisch” verliep en hij sprak ook zijn ongenoegen uit over de verstoringen. Vanwege de komst van klimaatactivisten verplaatste ING de vergadering naar het Muziekgebouw omdat er een grotere locatie nodig was dan het hoofdkantoor in Amsterdam-Zuidoost.

Demonstranten van Milieudefensie herhaalden steeds dezelfde vraag of de bank er alles aan zal doen om de uitstoot van broeikasgassen tot 2030 met minimaal 45 procent in de gehele keten te verlagen ten opzichte van 2019. ING-topman Steven van Rijswijk zei dat de bank zich houdt aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en dat grote inspanningen worden gedaan om de eigen uitstoot te verlagen.

Milieudefensie stelde dat „ING niet de ambitie laat zien om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.” De milieugroepering overweegt een rechtszaak aan te spannen tegen ING om de bank te dwingen tot een strikter klimaatbeleid, net zoals eerder tegen olie- en gasconcern Shell gebeurde. Die zaak tegen Shell werd gewonnen door Milieudefensie.

Milieudefensie was eerder ook al bij de jaarvergadering van Ahold Delhaize om daar vragen te stellen over het klimaatbeleid van het supermarktconcern. Ook daar werd steeds dezelfde vraag over het verlagen van de uitstoot herhaald.