PostNL meldt omwisselratio interim-dividend

Het bedrijf maakte onlangs bekend een interim-dividend van 0,08 euro per gewoon aandeel uit te keren, naar keuze van de aandeelhouders in contanten of in gewone aandelen. Aandeelhouders die meer dan 40 procent van het uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigen hebben gekozen voor dividend in aandelen. Dit resulteert in de uitgifte van circa 8.795.000 nieuwe gewone aandelen.

