KPN: belastingakkoord boekverlies door E-Plus

Het statutaire belastingtarief in Nederland ligt op 25 procent. KPN zal wel vennootschapsbelasting betalen over de ontvangen dividenden of boekwinsten op het 20,5 belang van KPN in Teléfonica Duitsland.

Volgens topman Eelco Blok heeft het akkoord KPN zekerheid ,,over onze belastingpositie voor de komende jaren''.