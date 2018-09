Huizenkoper wil rente extreem lang vastzetten

Vooral hypotheken waarbij de rente voor vijftien of zelfs de volledige dertig jaar vastligt zijn in opkomst, aldus De Hypotheekshop. De rente van een dertig jaar vaste hypotheek ligt gemiddeld op 3,1%, tegen 1,7% voor een rentevaste periode van vijf jaar.

Daartegenover staat dat de huizenkopers met een lange rentevaste periode niet angstig in de gaten hoeven houden wat de actuele rente doet. Die staat nu historisch laag, maar gaat door de Amerikaanse president Trump, en na ingrijpen van de Amerikaanse en Europese centrale banken, mogelijk weer stijgen.

Om die reden kiest ongeveer de helft van alle hypotheekafsluiters voor een rentevaste periode van twintig of dertig jaar, blijkt uit cijfers van het Hypotheekdatanetwerk.

Datzelfde HDN registreerde in het eerste kwartaal van dit jaar 92.500 hypotheekaanvragen. Dat zijn er 24% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De afgelopen zes jaar was er ook geen enkel kwartaal waarin er zo veel hypotheken werden aangevraagd.