Forse reorganisatie bij RAI Amsterdam

Ook de Jaarbeurs in Utrecht, Ahoy in Rotterdam en Mecc in Maastricht zitten in overlevingsmodus. Het einde van de malaise is nog lang niet in zicht.

„Die 1,5 meter is voor ons niet het nieuwe normaal, eerder een tijdelijk abnormaal. Daar kunnen we echt niet mee voort. Anders is de keuze: steun of bankroet”, aldus een Ahoy-woordvoerster.

RAI-baas Paul Riemens komt woensdag met een sociaal plan. Hij kampt met 115.000 m2 onbenutte ruimte. De RAI duikt volgens hem zwaar in de rode cijfers. „Ik reken dit jaar op een verlies van 20 miljoen euro.”

De twaalf lege hallen bieden een sombere aanblik. „Dat heeft ook een negatief effect op Schiphol en Amsterdam. Onze 1,7 miljoen internationale bezoekers per jaar zijn normaal goed voor 100.000 overnachtingen en werk voor 30.000 mensen. Nu is dat nul.”

Ontslag niet te voorkomen

Volgens RAI-topman Paul Riemens moet het personeel met 125 mensen inkrimpen. „De ondernemingsraad wordt om advies gevraagd, ook over een sociaal plan. Ontslagen zijn niet te voorkomen. We spreken van een voorgenomen reorganisatie.”

Riemens, die tot 2016 baas van Luchtverkeersleiding Nederland was, wil proberen de miljoenenverliezen in 2021 tot nul te reduceren. „Aangepaste evenementen in combinatie met virtuele oplossingen. De 1,5 meter regel is met slimme ingrepen, routering, tijdslots, extra hygiëne en ventilatie best te doen, maar het gaat erom of de beursorganisatoren, standhouders en bezoekers deze drukke ontmoetingen weer zien zitten en of er genoeg budget voor is.”

Vooruitblikken

Sinds medio maart blijven de exposanten massaal weg. Bijna alle evenementen - gemiddeld vijfhonderd - zijn dit jaar afgelast. Toch zit Riemens niet bij de pakken neer. „We richten ons op 2021, als de coronasituatie hopelijk is verbeterd, al zal de omzet ook dan mager zijn.”

Gedwongen ontslagen zijn bij Jaarbeurs Utrecht, Ahoy Rotterdam en Mecc Maastricht nog niet aan de orde. „1,5 meter is niet het nieuwe normaal, maar tijdelijk abnormaal. Meer versoepeling, anders steun of bankroet”, meldt Ahoy. „Dramatisch jaar met dieprode cijfers”, beaamt Mecc.