ArcelorMittal ziet opleving vraag naar staal

De driemaands winst van het grootste staalbedrijf ter wereld met een beursnotering in Amsterdam bedroeg $15,51 miljard, tegen $16,6 miljard een kwartaal eerder, en $18,33 miljard in dezelfde maanden vorig jaar.

Op basis van een analistenschatting van persbureau Bloomberg zou de omzet op $15,9 miljard uitkomen, tegen $16,6 miljard in de voorgaande drie maanden.

Het nettoverlies liep op van $539 miljoen in het derde kwartaal tot $1,88 miljard in het vierde kwartaal. Topman Lakshmi Mittal meldde donderdag voorbeurs 2019 als „een zeer zwaar jaar” af te sluiten. Het concern kon dankzij een goede kasstroom de schuld tot het laagste niveau in zijn geschiedenis brengen.

Klanten terug naar markt

,,Hoewel de marktomstandigheden uitdagend blijven, zijn er bemoedigende eerste tekenen van verbetering, met name in onze kernmarkten Verenigde Staten, Europa en Brazilië”, aldus Lakshmi Mittal. „Omdat de voorraadniveaus na een periode van uitputting een zeer laag niveau hebben bereikt, zien we klanten terugkeren naar de markt. Dat steunt een verbeterde prijs.”

"Optimisme komt vroeg"

Dit vindt DFT-verslaggever Theo Besteman:

,,Signalen van herstel van de vraag in Europa en de Verenigde Staten komen eerder dan verwacht. De wereldwijde staalmarkt kampt met overcapaciteit, maar ArcelorMittal ziet als marktleider dat voorraden te ver zijn afgebouwd bij klanten. De kasstroom en lage schuld zijn lichtpunten voor beleggers in een financieel verder nog somber kwartaaloverzicht.”

@theobesteman via Twitter

Volgens een peiling onder analisten die het concern zelf vooraf meldde was hun consensus voor het bedrijfsresultaat $858 miljoen, afgezet tegen bijna $1,1 miljard in het derde kwartaal. Vooraf rekende de markt op een verlies per aandeel van $0,46. Dat werd $1,86. De afgelopen twee jaar kon ArcelorMittal-topman Lakshmi Mittal vrijwel altijd de winstverwachting positief aftroeven.

Over heel 2019 zag ArcelorMittal zijn bedrijfsresultaat bijna halveren tot $5,2 miljard, komend van $10,3 miljard een jaar eerder. De jaaromzet zakte naar $70,6 miljard van $76 miljard in 2018.

In de Noord-Amerikaanse markt meldde het Indiase concern afgelopen maanden wel meermalen zijn staalprijzen in contracten te hebben kunnen verhogen bij klanten.

Met de overname van Essar Steel India, in de samenwerking met Nippon Steel, denkt Mittal een deel van de snel groeiende Indiase staalmarkt naar zich toe te kunnen trekken, meldde hij donderdag.