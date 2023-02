Amsterdam mag studenten niet uitsluiten van energietoeslag

Een student uit de hoofdstad vroeg de eenmalige energietoeslag aan bij de gemeente Amsterdam. In augustus kreeg hij een afwijzing. Volgens de beleidsregels zouden studenten geen aanspraak maken op de tegemoetkoming. Daarop maakte de student bezwaar, en hij stapte uiteindelijk naar de rechter. In diverse steden hebben studenten al recht op energietoeslag afgedwongen. Daarbij worden zij bijgestaan door studentenvakbonden.

Onvergelijkbaar

De gemeente vindt dat studenten als groep niet vergelijkbaar zijn met minima. Velen betalen een huur waar energiekosten bij in zitten. Ook kunnen studenten goedkoop lenen. De gemeente stelt dat er grootschalige overcompensatie zou zijn als zij ook onder de regeling zouden vallen. Ook zouden studenten die wel in de knel zitten, bijzondere bijstand kunnen aanvragen.

De rechter is het niet eens met de gemeente. Jongeren van 21 jaar of ouder die aan het begin van hun carrière staan en net iets meer dan het minimumloon verdienen, komen namelijk wél in aanmerking. Er zijn studenten die zich wat betreft inkomen en woonsituatie in precies dezelfde situatie bevinden. Door de werkenden wel, en de studenten geen energietoeslag te geven, behandelt de gemeente vergelijkbare gevallen ongelijk. De gemeente mag studenten dus niet als categorie uitsluiten.

Of de student die in hoger beroep gaat nu energietoeslag krijgt is nog niet zeker. Hij moet ook aan de andere voorwaarden voor de regeling voldoen. De gemeente krijgt zes weken om dat te beoordelen.

Wie jonger is dan 21 krijgt overigens sowieso geen energietoeslag. Tot die leeftijd zijn de ouders nog financieel verantwoordelijk.