PostNL neemt een derde van Sandd-personeel over

Volgens het overnemende postconcern is wel aan heel veel mensen een baan aangeboden, maar kozen veel Sandd-bezorgers er zelf voor om niet voor PostNL te gaan werken.

Alle 11.000 bezorgers van Sandd kregen een baan aangeboden. Een kleine 40 procent zij direct nee en van de mensen die wel interesse hadden, gingen ongeveer 4000 met het aanbod akkoord. Sandd had ook nog 1800 ondersteunende medewerkers in dienst, bijvoorbeeld chauffeurs en postsorteerders. Zij konden met voorrang solliciteren op vacatures. Van deze groep gaan er uiteindelijk ruim 300 mee naar PostNL.

PostNL benadrukt dat de postfusie, die per 1 februari een feit is, hard nodig was. Er zijn steeds minder brieven om te verwerken en de toekomst van het verlieslatende Sandd zou hoogst onzeker zijn geweest. Eigenlijk zijn er dus duizenden banen gered, stelt een woordvoerder van PostNL. Ook wijst hij erop dat er een goede financiële regeling was voor Sandd-medewerkers die niet naar PostNL zijn gegaan.

Onvrede

De afgelopen tijd doken er nog berichten op over Sandd-medewerkers die niet voor PostNL wilden werken omdat ze er financieel op achteruit zouden gaan. Ook klonk er onvrede over bijvoorbeeld het aantal uren van de aangeboden contracten.

Sandd werkte naast het eigen personeel ook met duizenden krachten die werden ingehuurd via negen franchisebedrijven. Voor hen is er nog geen oplossing gevonden. Dat komt volgens PostNL omdat de franchisebedrijven zouden inzetten op een collectieve regeling. PostNL raadt de betreffende medewerkers aan om te solliciteren op de vele nog openstaande vacatures.

Sociale werkplaatsen

Overigens zet PostNL de samenwerking met sociale werkplaatsen van Sandd wel voort, waardoor ongeveer 500 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen blijven.

Voor de gewone Nederlander verandert er vrijwel niets. Het merk Sandd en diens postzegels zullen verdwijnen. Post die Sandd voorheen bezorgde gaat vanaf zaterdag mee met de postrondes van PostNL. Sandd had diverse grote zakelijke klanten waarvoor het bijvoorbeeld tijdschriften rondbracht. Ook de Belastingdienst was een grote klant van Sandd.