Vrijdag de dertiende

Op ze te plagen handelde ik eens, luidkeels in ‘open outcry’, dertien optiecontracten op dertien cent om 13:13uur met een makker. We moesten rennen.

Rutte

Glimlachen moest ik ook toen ik langs het mededelingenbord liep. Junior had een spreuk van onze Johan opgeschreven: ‘Is het een uitzondering, dan behandel je het als een uitzondering. Daar is het een uitzondering voor. Voor de rest is er de regel.’ Onze krant meldt vanmorgen dat de Nederlandse kiezer niet bang is voor zaken als de crisis, werkloosheid en klimaatverandering, maar er juist heel boos over is.

Heel erg boos. VVD-stemmers voelen plaatsvervangende schaamte voor Mark Rutte. “Waarom gaan we dinsdag niet naar Den Haag met borden ‘We want Cruijff’!”, riep huisdobbelaar Guus toen hij het las.

“En Verizon maken we penningmeester”, vulde Hans aan. “Die halen met ‘twee vingers in de neus’ 100 miljard dollar op.”

Taperen

“En Sem, hoe ging het webinar?”, werd er gevraagd. “Liep lekker”, was mijn antwoord. Gisteravond besprak ik met Peter Siks, vroeger een beursjongen en tegenwoordig beleggingstrainer bij de Alex Academy, het beursklimaat en kansen&valkuilen. We zijn een goed team en de honderden bezoekers konden actief deelnemen. Interessant waren o.a. de uitslagen van de polls. Op de vraag ‘Hoe groot schat u de kans in dat de FED volgende week besluit te gaan ‘taperen’ , antwoordde 44%: ‘Gaat niet gebeuren’. Bij ‘Wat wordt het bod KPN’ zei 52% ‘Hoger dan 2,40’ en 26% dacht “Bod wordt ingetrokken’. Uitslag ‘Wat is de stand van de AEX-index op 31/12 van dit jaar’ : 70% ‘Tussen de 370 en 400’ / 12% ‘Boven de 400’.

SEM’s favorieten

Bij de favorieten aandelen brachten we een constructie in Lithoos en Flippen:

ASML : koop aandelen en verkoop strangle afloopdatum december 2017 met uitoefenprijzen 80,00 voor de call en 55,00 voor de put. Brengt of hoog rendement of fors lager middelen. Moody’s is positiever geworden over de vooruitzichten van onze chipmachinefabrikant en verhoogde daarom zijn oordeel van stabiel naar positief. De beoordeling van de kredietwaardigheid blijft Baa2. Fitch verhoogde naar BBB+ met stabiele outlook.

Philips : koop 'driepoot' afloopdatum december 2017. Callspread uitoefenprijzen 24 – 30 met verkoop put uitoefenprijs 15,00. Brengt of zeer hoog rendement of aandelen kopen op 15,00. Roerganger Frans van Houten zei kortgeleden: "Philips moet weer wereldspeler worden. Na zware organisatie met duizenden geschrapte banen kan financieel gezonder Philips doorgroeien tot concern dat met toptechnologie in alle regio's en grote markten domineert". Op 17 september melden ze nieuwe omzet- en margedoelen voor langere termijn. Ondanks trage start denkt concern dit jaar al winstmarge van 10-12% te halen. Markt verwacht dat dit doel straks wordt verhoogd. En bij de beursgenoteerde 'Sem Rendement Certificaten' kwam Imtech bandbreedte 1,40 – 3,15 looptijd september 2014 aan de orde. Er wordt 3,15 uitbetaalt indien koers NIET door de 1,40 zakt. Bij koers 2,20 kostprijs 2,40 is het mogelijke rendement 31% waarbij de koers 36% mag zakken.

Syrië

Toen we gisteren vernamen dat Poetin in de New York Times met een ingezonden brief de vloer aanveegde met het ‘agressieve’ Amerika, was het maar goed dat we in onze stoelen zaten.

Anders was onze broek afgezakt. Geërgerd hadden we al geconstateerd dat Obama de regie inzake Syrië aan hem is kwijtgeraakt. Knap staaltje van de Russische president. Vooral als je bedenkt dat Rusland de chemische wapens waarschijnlijk zelf heeft geleverd. Er is natuurlijk geen weldenkend mens die gelooft dat Assad zijn wapens echt gaat inleveren. Die gaan ze gewoon overal verstoppen. Maar het komt de wereld niet uit om dat naar voren te brengen. Afghanistan en Irak hebben ons genoeg geleerd.

Sem van Berkel is aandeelhouder, directeur vermogensbeheer bij www.sem.nl (zie ook www.semsadvies.nl) en ambassadeur bij Alex vermogensbank.