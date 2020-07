Crypto-expert: ’Hacks bedreigen democratie’

Amerikaan Phil Zimmermann ontwikkelde software voor versleuteling van berichten, de standaard PGP wordt wereldwijd gebruikt, nu werkt hij vanuit Nederland. Ⓒ FOTO SERGE LIGTENBERG

De Amerikaan Phil Zimmermann geldt als icoon van dataversleuteling. Hij ontwierp ’PGP’ of Pretty Good Privacy voor beveiliging. Inmiddels overal ingevoerd, en bij criminelen gewild. Nu begint hij bij het Arnhemse cyberbeveiligingsbedrijf AET Europe. „Het bewustzijn over digitale beveiliging is in veel landen buiten Nederland aanzienlijk groter.”