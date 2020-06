Grote bedrijven VS solidair met anti-racismeprotesten

Zelfs bedrijven die het slachtoffer zijn van plunderende demonstranten, verklaren zich solidair met de protesten zelf. Ⓒ AFP

Na de dood van de ongewapende zwarte Amerikaan George Floyd in Minneapolis door politiegeweld, voelt ook het Amerikaanse bedrijfsleven zich gedwongen om kleur te bekennen tegen racisme. Hoewel bedrijven zich doorgaans liever afzijdig houden in gevoelige politieke discussies, doet de ene na de andere de afgelopen dagen zijn best om in indringende verklaringen uit te spreken tegen het racisme en onrecht waar de zwarte gemeenschap in de Verenigde Staten onder gebukt gaat.