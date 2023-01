Booking.com schikt voor €153 miljoen met Franse fiscus

Booking.com betaalt de Franse belastingdienst €153 miljoen. De overeenkomst geldt voor de boekjaren 2006 tot 2018 en heeft geen betrekking op de jaren daarna. Booking.com, dat in 1996 in Nederland werd opgericht, was eerder al het onderwerp van een onderzoek van de Franse belastingdienst met betrekking tot zijn activiteiten in Frankrijk over de periode tussen 2003 en 2012.

Navordering

In 2016 kreeg het bedrijf een navorderingsaanslag van €365 miljoen van de Franse belastingdienst voor gederfde belastinginkomsten over de jaren 2003 tot en met 2012. Volgens de Fransen had Booking.com een permanente vestiging in Frankrijk, maar werd er geen belasting afgedragen. Daarnaast werden er vervolgonderzoeken gestart naar de jaren na 2012.

Ook door andere Europese landen zijn er voor vele miljoenen navorderingen opgelegd aan Booking.com. Het hoofdkantoor van het platform staat in Nederland, waar de belastingheffing voor bedrijven voordeliger is dan die van andere Europese landen.

„Als Nederlandse groep die in Nederland belasting betaalt, houden we vol dat we een goede reputatie hebben en altijd hebben gehad bij de Franse belastingdienst, en we zijn tevreden te kunnen bevestigen dat we een minnelijke schikking hebben bereikt met de Franse belastingdienst”, verklaarde het bedrijf. Een minnelijke schikking is een regeling buiten de rechtbank om.