Ⓒ TLG ARCHIEF

Door de overname van Yarden door Dela komen 1,4 miljoen Yarden-klanten bij Dela terecht. Dela heeft straks 5,5 miljoen polishouders en doet 50.000 uitvaarten per jaar. Vooral de Yarden-klant die lang in onzekerheid zat, komt in rustiger vaarwater.