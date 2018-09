Wientjes: nullijn geen deel sociaal akkoord

De nullijn voor ambtenaren is geen onderdeel van het sociaal akkoord. Voorzitter Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft dat donderdag gezegd op BNR Nieuwsradio. Hij reageerde op uitspraken van FNV-voorzitter Ton Heerts. Die zei woensdag dat het sociaal akkoord, dat werkgevers, bonden en kabinet in april sloten, van tafel is als het kabinet het bevriezen van salarissen voor overheidspersoneel doorzet.