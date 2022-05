Jongeren nemen tweede baan om rond te komen

Dat blijkt uit het wereldwijde onderzoek naar millennials (geboren tussen januari 1983 en december 1994, dus tussen 27 en 39) en generatie Z (geboren tussen januari 1995 en december 2003, dus 18 tot 27 jaar) dat financieel dienstverlener Deloitte heeft laten uitvoeren. Voor het onderzoek zijn ruim 23.000 jongeren ondervraagd, onder wie 500 Nederlanders. Van hen waren 200 millennial en 300 generatie Z.

De jongeren maken zich grote zorgen over de kosten van levensonderhoud, zo blijkt. Wereldwijd wordt dit als grootste probleem genoemd. In Nederland staat klimaatverandering, en in het geval van millennials ook de gezondheidszorg en ziekteprecentie, daar nog boven.

Geen vertrouwen in pensioen

Van de Nederlandse respondenten geeft minder dan de helft aan makkelijk alle vaste lasten te kunnen betalen. Eén op de drie millennials en zelfs 40% van de gen Z’ers zegt van salarisstrook tot salarisstrook te leven. Maar ongeveer één op de drie jongeren zegt vertrouwen te hebben in een goede oude dag, minder dan het wereldwijde gemiddelde.

Om beter rond te komen, zegt 36% van de generatie Z’ers en 21% van de millennials een betaalde tweede baan te hebben naast hun primaire baan. Wereldwijd is dat zelfs respectievelijk 43% en 32%. De Nederlandse respondenten gaven aan bijvoorbeeld in een restaurant of winkel te werken, een webshop te hebben, kunst te maken, voor kinderen of huisdieren te zorgen óf ze hebben een blog, podcast of nieuwsbrief.