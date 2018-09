Duurzaamheidsindex minder Nederlands

AkzoNobel voert, evenals vorig jaar zijn branchegroep aan, die dit jaar is omgedoopt van 'chemie' naar 'materialen'. Ook Air France-KLM staat ook in de jongste index bovenaan de 'transport'-sectorgroep. Maar waar vorig jaar ook Philips en Unilever tot de meest duurzame bedrijven in hun industriegroep werden gerekend, zijn hun plaatsen aan de top nu ingenomen door respectievelijk Henkel en Nestlé.

In totaal zijn 333 bedrijven in de index opgenomen, die dit jaar zijn ingedeeld in 24 industriesectoren. Bijna twee derde van de ondernemingen die bovenaan hun sectorlijst prijken, is afkomstig uit Europa. Slechts 2 bedrijven zijn Amerikaans en 3 zijn afkomstig uit Australië. Zuid-Korea is vertegenwoordigd met 2 bedrijven en Japan en Taiwan met ieder een onderneming.

In de autobranche is dit jaar Volkswagen de duurzaamheidskampioen, na BMW vorig jaar. Het meest duurzame energiebedrijf is het Portugese EDP, dat het stokje van het Spaanse Iberdrola overneemt.