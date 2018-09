Bestuur Xeikon steunt overnamebod Bencis

Het bod van Bencis, van 5,85 euro per aandeel, wordt door de onderneming als ,,eerlijk voor de aandeelhouders'' omschreven vanuit een financieel oogpunt. Punch verkoopt zijn belang van 65,68 procent in Xeikon aan Bencis, en is daarna ook verplicht een openbaar bod op de rest van het belang uit te brengen.

Xeikon merkt wel op dat het tot nu toe geen bevestiging van Bencis heeft ontvangen dat het financiering voor het bod heeft gekregen van derde partijen. De steun van het bestuur van Xeikon is dan ook afhankelijk van het verkrijgen van financiering voor de overname.

Belangenconflicten

Om (mogelijke) belangenconflicten te vermijden, heeft Xeikon haar standpunt over de transactie naar eigen zeggen bepaald zonder inbreng van topman Deschuytere en commissarissen Vanhoutte en Cok. Het proces is gedaan door financieel bestuurder Vlasblom en voorzitter van de raad van commissarissen Olde Bolhaar.

Punch liet woensdag weten dat de deal ,,op schema ligt'' en mogelijk al op korte termijn kan worden afgerond.