Elon Musk verliest $16 miljard in één dag

Met de forse terugval van zijn vermogen is Musk ook uit de top vijf gevallen van de dagelijks bijgehouden miljardairslijst van Bloomberg. Eind vorige maand prijkte de Tesla-baas voor het eerst nog in de top drie van rijkste mensen, nadat het aandeel Tesla in de voorbije maanden omhoog was gevlogen. Musk heeft dan ook bepaald nog geen reden tot klagen. Zijn vermogen is vergeleken met eind vorig jaar nog altijd met $55 miljard gegroeid naar $82,2 miljard.

Ook andere grootverdieners werden geraakt door de verstoring van de techrally. Topman en grootaandeelhouder Jeff Bezos van Amazon zag zijn vermogen weer ruim onder de $200 miljard duiken nadat er op één dag bijna $7 miljard verdampte.

De verzwakking op de beurs bij het aandeel Facebook sloeg ook een bres in het vermogen van topman Mark Zuckerberg. Hij keek op dagbasis aan tegen een verlies van $4,7 miljard; zijn vermogen is nu iets meer dan $100 miljard.

Warren Buffett kwam juist weer terug in de top vijf van rijkste mensen. De superbelegger wist de schade vooralsnog te beperken en ging met een vermogen van $82,4 miljard aan Musk voorbij.