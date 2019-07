Verwachtingen TSMC opsteker voor chipsector

TSMC had in eerdere meetperiodes nog flink last van de afzwakkende vraag naar smartphones. Ook dreigden Amerikaanse sancties tegen Huawei voor een sterke dip te zorgen. Elektronicagigant Samsung kwam onlangs om die redenen nog met tegenvallende resultaten.

In Amerikaanse dollars gemeten daalde de omzet in het tweede kwartaal 1,4 procent tot 7,75 miljard dollar. Voor het derde kwartaal gaat TSMC uit van een omzet tussen 9,1 en 9,2 miljard dollar. Analisten gingen in doorsnee uit van een omzet van 8,9 miljard dollar in het lopende kwartaal.

De nettowinst daalde bij de belangrijke klant van de Nederlandse chipmachinemaker ASML in het tweede kwartaal 7,6 procent tot iets minder dan 66,8 miljard Taiwanese dollar. Ook dat resultaat was beter dan waar kenners door de bank genomen op rekenden.