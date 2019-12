Topman Arcadis: ’Ons geduld in Brazilië was op’

Peter Oosterveer wil geen cent meer in een Braziliaans biomassaproject steken. Ⓒ ANP

Amsterdam - Het leek dat Arcadis dicht bij een deal was om de verlieslaten biogascentrales van Arcadis Logos Energia (Alen) af te stoten in Brazilië. Niets blijkt minder waar. Dinsdag blijkt dat het ingenieursbureau uit Amsterdam de stekker uit het project trekt. De koers ging ruim 5% onderuit op het nieuws, om later op de beursdag iets te herstellen.