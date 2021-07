Wijnfles mondjesmaat slanker: ’Fabeltje dat dik glas beter is’

Premium Culinair

Dit is het geheim van echte Italiaanse gelato

Het is weer volop zomer en velen van u zullen weer een lekker ijsje hebben gegeten. Toch is het ene ijs het andere niet; zo zijn er wezenlijke verschillen tussen ’gewoon’ roomijs en gelato. We gaan kijken bij de Massimo Bertonasco in Amsterdam, die ons het geheim vertelt van dat heerlijke, beroemde ...